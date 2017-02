Toshiba er en av verdens ledende produsenter av harddisker - en del av driften som fortsatt går bra. Selskapet raste imidlertid på børsen torsdag 19.01.17 etter melding om gigantunderskudd for selskapets amerikanske virksomhet. (Toshiba)

Toshiba-aksjen stuper etter varsel om tap

Toshiba-aksjen raste nedover da børsene åpnet, etter at selskapet varslet at det var i ferd med å bokføre et stort tap i kjernekraftvirksomheten i USA.