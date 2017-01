TPP-medlemmer vil holde avtalen i live uten USA

ANNONSE

- Det er svært skammelig, men ikke uventet, er Australias handelsminister Steve Ciobos reaksjon på Trumps avgjørelse. Ciobo legger til at han ønsker å se om avtalen kan fungere uten USA.

Australia holder muligheten åpen, og landet har allerede vært i samtaler med Canada, Mexico, Japan, New Zealand, Singapore og Malaysia om å jobbe for et alternativ, sier Ciobo. New Zealands handelsminister Todd McClay er av samme oppfatning og sier at landet er klar til å satse på TPP med de gjenværende medlemmene. Uten USA gjenstår Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam. TPP-avtalen ble signert av de tolv landene i 2016, men er ennå ikke ratifisert.

Trump signerte ordren i Det hvite hus mandag, og han fulgte dermed opp tidligere uttalelser om å føre en mer proteksjonistisk linje og skrote frihandelsavtaler. Ifølge Trump truer frihandelsavtaler amerikanske arbeidsplasser.