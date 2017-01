Transocean vant skattestrid i lagmannsretten

ANNONSE

Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig.

Det samlede kravet gjaldt tilleggsskatt, kildeskatt og renter på over én milliard kroner, men tingretten ga ikke staten medhold i spørsmålet om tilleggsskatt. Staten anket dette spørsmålet, men trakk senere anken, slik at Transocean-selskapene ble fritatt for tilleggsskatt, mens lagmannsretten kun behandlet spørsmålet om kildeskatt.

«Forholdet er dermed at for noe over NOK 400 millioner av et samlet omtvistet krav på over én milliard, har flertallet funnet saken tvilsom. For det resterende er saken vunnet i og med at anken ble trukket», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Den sivile rettssaken er en del av komplekset som dannet grunnlag for straffesaken i den såkalte Transocean-saken, der Oslo tingrett frifant de tiltalte.

I tillegg til at skattekravet mot Transocean-selskapene frafalles, dømmes Skatt vest til å betale sakskostnader på i alt 6,26 millioner kroner. (©NTB)