ANNONSE

Blant de fem mest omsatte selskapene ligger Statoil øverst, selskapet steg 0,9 prosent. De neste tre, Marine Harvest, DNB og Telenor, gikk alle ned, med henholdsvis 1,4 prosent, 0,2 prosent og 0,1 prosent. Norsk Hydro gikk opp 0,2 prosent og Orkla 1,2 prosent.

Flyselskapet Norwegian var blant dagens vinnere etter å ha vært en taper i går, aksjene gikk opp 4,2 prosent. TGS-NOPEC ble dagens taper og gikk ned 6 prosent.

Oppdrettsselskapet Marine Harvest la fram kvartalstall og falt 1,44 prosent i løpet av børsdagen. Også Salmar la fram kvartalstall og falt 4,08 prosent, skriver E24.

Nordsjøoljen klatret til over 50 dollar fatet, og like etter klokken 17 ble den omsatt for 49,93 dollar fatet. Også prisen på amerikansk lettolje gikk opp fra gårsdagens lave notering og lå på 47,26 dollar fatet.

To av de store europeiske børsene fulgte OSEBX fra oppgang i går til svak nedgang i dag. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris gikk ned med 0,06 prosent og 0,09 prosent, mens FTSE 100 i London steg med 0,72 prosent.

(©NTB)