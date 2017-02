Trøim: - Stolt over det jeg gjorde i Seadrill

ANNONSE

Denne uken besøkte storinvestoren Tor Olav Trøim NTNU-studentforeningen mannhullets skipsfartskonferanse i Trondheim, og slapp ikke unna spørsmål om forholdet til sin tidligere forretningspartner John Fredriksen.

- Jeg er beskyldt for å ha ansvaret for finanskrisen i et stort riggselskap, men er fremdeles stolt over hvordan vi bygde opp Seadrill, sa Fredriksen under torsdagens foredrag, ifølge Finansavisen.

«De fleste ville gledet seg»

Trøim og Fredriksen var i nesten 20 år kjent som landets mest vellykkede forretningspartnere, og riggselskapet Drill - som de to etablerte i 2005 - var lenge en utrolig suksesshistorie. Det kommenterte også Trøim på foredraget i Trondheim.

Der sa han at «de fleste ville gledet seg over å forvandle noen få milliarder kroner til 100 milliarder kroner».

Men i 2014 forlot Trøim Seadrill, og brøt samarbeidet med Fredriksen.

Bakgrunn: - Nå er det personlig

Siden da har verdien på selskapet stupt.

Fra 289 til 15 kroner

Sist uke skrev Nettavisen at Seadrill-aksjen har gått ned 92 prosent på to og et halvt år, og selskapet skylder nå 116 milliarder i gjeld og forpliktelser.

GAMLE KOMPANJONGER: John Fredriksen etablerte Seadrill sammen med Tor Olav Trøim i 2005.

Høsten 2013, mens Seadrill-aksjen var på sitt sterkeste, var en aksje verdt 289 kroner. I dag er samme aksje verdt i underkant av 15 kroner.

Seadrill: John Fredriksens store mareritt

Mot slutten av januar offentliggjorde selskapet en skisse til en svært omfattende refinansieringsplan.

Da tok også Seadrills toppsjef, Per Willf, et oppgjør med Trøim i Dagens Næringsliv. Han mente at den tidligere Seadrill-toppen var en «finansakrobat» med en strategi som «feilet fullstendig».

- Ikke snakket sammen

Også John Fredriksen uttalte til DN at det «har vært slitsomt» å rydde opp i selskapet etter at Trøim forlot det.

På foredraget i Trondheim fortalte Trøim at han ikke har hatt kontakt med Fredriksen etter at han forlot Seadrill.

– John Fredriksen og jeg hadde en fantastisk reise i 19 år frem til jeg sluttet 29. juli 2014. Etter det har jeg ikke snakket med ham. Det er litt leit, sa han.