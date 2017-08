Trine Skei Grande vil ikke ha Støre som statsminister

Venstre-lederen vil heller ha Frp enn Ap i regjeringskontorene.

Med under en måned igjen til valget er Venstre for første gang siden mars over sperregrensen i VGs nye partimåling. Med 4,1 prosent av stemmene i ryggen, gir hun følgende avklaring til avisen om regjeringsspørsmålet:

– Jeg og Venstre kommer ikke til å gjøre noe som kan bidra til at Jonas Gahr Støre blir statsminister. En stemme på Venstre er en stemme på Erna Solberg som statsminister.

Grande sier et borgerlig flertall i valget gir Norge to regjeringsalternativer: Dagens regjering og en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre.

- Venstre ønsker en blågrønn regjering, og vi kommer til å kjempe til «the bitter end» for å få det til, sier Venstre-lederen til avisen.

Hun forsikrer også at Venstre går for Erna Solberg som statsminister uavhengig av hva sentrumskameraten KrF gjør. Og avviser at Venstre kan delta i forhandlinger om et statsbudsjett med Jonas Gahr Støre som statsminister.

Selv om Venstre havner over sperregrensen på VGs måling, gir den rødgrønt flertall.