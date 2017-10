Trond Giske: - Vi er ute av krisen regjeringen mente vi ikke var i

Trond Giske støtter regjeringen linje i oljepengebruken.

Veksten kommer raskere i norsk økonomi, og regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 – det samme som i fjor.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, er enig med regjeringen som nå bremser oljepengebruken.

- Vi er ute av den økonomiske krisen regjeringen mente vi ikke var i, sier Giske til NRK.

– Dette er noe Arbeiderpartiet og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier han.

– Det er viktig at pengene brukes riktig, at det kommet alle nordmenn til gode og at man unngår brutale kutt for de svakeste som vi har sett de siste årene, sier Giske.

KrF misfornøyd

KrF er derimot ikke like fornøyd med statsbudsjettet.

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Skatteklasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Astrup: Vil forhandle med V og KrF

Høyres Nikolai Astrup er finanskomiteens nye leder. Han sier at regjeringspartiene vil forhandle om budsjettet med KrF og Venstre.

– Vi har klart å bli enige de siste fire årene, og jeg føler meg trygg på at vi skal klare det denne gang også, sier Astrup til NTB.

