ANNONSE

Trond Mohn berger «Miljødronningen», skriver Finansavisen.

Mohn er Norges Miljøvernforbunds største sponsor og har gitt støtte på nær 100 millioner til forbundet og skipet.

- Vi har et godt knippe med støttespillere med sans for en miljøorganisasjon som ikke bare snakker om klimaet, men også gjør ting i praksis, sier Oddekalv, som for tiden er sykmeldt.

Før jul måtte han permittere cirka 10 av 18 ansatte. Mohn har vært hans støttespiller de siste 15-16 årene og Oddekalv levner ingen tvil:

Kurt Oddekalv har fått god drahjelp av Trond Mohn.

- Ja, du kan vel si det sånn, om at det er Mohn som nok en gang hjalp ham ut av knipen.

Det er Oddekalv som oppgir at bidragene fra Mohn summerer seg til i størrelsesordenen 80 til 100 millioner.

Mohn selv uttaler at han ser på samarbeidet med Miljøvernforbundet som et parnterskap.