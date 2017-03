Trump forsøker å redde en plan han vet vil skade egne velgere

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mandag kveld amerikansk tid, altså natt til tirsdag norsk tid, la republikanerne i Representantenes hus fram en pakke med tillegg til helseforsikringsloven som de ønsker å sette inn i stedet for Obamacare.

Endringene kommer etter flere dager med møter bak lukkede dører for å vinne støtte fra kritikere og skeptikere, melder CNN.

Tirsdag møtte president Donald Trump selv opp på Capitol Hill for å sikre støtte.

«Ja, jeg vet det»

Loven, som har fått navnet «American Health Care Act», er blitt kritisert fordi den gir massive skatteletter for de rikeste og for legemiddelindustrien, mens den ifølge Kongressens eget budsjettkontor (CBO) vil føre til at millioner av amerikanere mister sin helseforsikring.

CBO konkluderer med at 14 millioner amerikanere vil miste sin helseforsikring i løpet av 2018 og at dette vil stige til 24 millioner i 2026, da hele 52 millioner mennesker vil være uten forsikring med den nye loven og 28 millioner med Obamacare.

Det vakte likevel oppsikt da president Trump i et intervju med Tucker Carlson hos Fox News uttalte at han er klar over at den helseforsikringsloven han ønsker å gjennomføre, vil skade hans egen velgere.

«Denne loven har som et av sine kjernepunkter et skattekutt for investorer som hovedsakelig vil gagne folk med en inntekt på over 250.000 dollar i året, eller som har gjort det veldig godt de siste ti årene, som du vet. En analyse fra Bloomberg viser at fylker som stemte på deg, fylker som består av middelklassen og arbeiderklassen, vil gjøre det langt mindre bra med denne loven», sa Carlson.

«Ja, jeg vet det», svarte Trump.

«Det virker som at dette bryter med budskapet fra forrige valg?» spør Fox-programlederen.

«Det er mye som bryter med det. Dette skal det forhandles om. Vi skal til Senatet. Det kommer ikke til å være en eneste demokrat som stemmer for denne loven. Selv om den var helt perfekt for alle, ville ikke en eneste demokrat ha stemt på den», responderte Trump.

Se intervjuet her:

Flere endringer



Flere av tilleggene som nå diskuteres, vil ifølge CNN føre til endringer i Medicaid etter ønske fra konservative. Blant annet vil delstatene kunne få føderal støtte til enkelte Medicaid-ordninger, basert på et fast beløp per år i stedet for et bestemt beløp per innbygger som deltar i ordningene.

Et annet tillegg vil forhindre delstater fra å utvide Medicaid, også etter ønske fra konservative.

Det kanskje viktigste tillegget vil gi mer hjelp til eldre mennesker, som under det originale lovforslaget vil rammes av kraftige kostnadsøkninger.

Huset setter av 75 milliarder dollar for å gi skattelette til eldre som kjøper forsikringer på det åpne markedet, men dette skal legges til etter at lovforslaget har gått videre fra Huset til Senatet, slik at man slipper å kjøre det igjennom en ny vurdering hos Kongressens budsjettkontor.

Trump vil trenge 216 stemmer for å få lovforslaget igjennom Representantenes hus når det skal opp til avstemning torsdag.