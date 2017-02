Trump har fortsatt nærmere 2000 ledige stillinger

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Data samlet inn av nyhetskanalen CNN viser at mange offentlige departementer og byråer i USA fremdeles sliter med store tomrom. Nærmere 2000 stillinger står ledige, melder CNN.

Bak Obama, Bush & Clinton

Samtidig har president Donald Trump også flere nominasjoner å fylle. I oversikten som CNN publiserte lørdag, ser man at Trump per 21. februar, altså etter én måned i Det hvite hus, hadde fått igjennom 14 av 34 nominasjoner.

Til sammenligning hadde forgjengeren, Barack Obama, fylt 24 av 39 nominasjoner på samme tid, mens hans forgjenger igjen, George W. Bush, hadde fylt 19 av 23 nominasjoner. President Bill Clinton hadde fått godkjent 25 av 26 nominasjoner etter én måned.

Mens ministerpostene trenger godkjennelse i Senatet, er dette ikke tilfellet for de nærmere 2000 stillingene som gjenstår å fylle. Disse kan utnevnes direkte av presidenten eller hans lederteam.

Jordbruksdepartementet har eksempelvis 120 ledige stillinger, Handelsdepartementet har 123, Utdanningsdepartementet har 165, Utenriksdepartementet har 197 og det er 313 ledige stillinger i presidentens eget kontor.

Ifølge CNN er det rundt 400 av stillingene som krever Senatets godkjennelse.

Forsinkes av demokratene

Trump har plassert skylden for de mange ledige stillingene på demokratene i Senatet, som har utnyttet regelverket til å tvinge fram bruk av maksimalt tillatt tid for nesten alle bekreftelsene, ifølge CNN.

- Jeg har fortsatt folk der ute som venter på å bli godkjent, og alle vet at de kommer til å bli godkjent. Det er forsinkelse etter forsinkelse. Det er trist, sa Trump til publikum under fredagens konservative konferanse i Maryland.

TV-kanalen forteller at demokratene blant annet har latt være å møte opp til avstemninger og på den måten tvunget fram en utsettelse til neste dag. Mindretallspartiet forsvarer seg med at Trumps nominasjoner har besvart spørsmål sent og slitt med å få papirarbeidet i orden.