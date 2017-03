Trump har signert nytt innreiseforbud

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mandag signerte Donald Trump en ny presidentordre om innreiseforbud for innbyggere fra bestemte muslimske land, melder CNN. Ordren er en revidert utgave av hans første forsøk, som ble stanset i rettsvesenet her i USA.

- Dette er et viktig skritt for å beskytte våre innbyggere, sier utenriksminister Rex Tillerson under en presseseanse mandag.

- Utenriksdepartementet vil samarbeide med andre departement for å utføre denne ordren på en ordentlig måte.

I den nye utgaven er Irak ekskludert.

- Irak er ikke lenger på lista, basert på deres forsterkede screening- og rapporteringstiltak, fortalte Trumps talskvinne Kellyanne Conway til Fox News mandag morgen, lokal tid.

- Irak er en viktig alliert i kampen for å bekjempe IS, sa utenriksminister Rex Tillerson.

Innbyggere fra Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria vil ikke få innreisetillatelse over en periode på 90 dager fra 16. mars. I tillegg blir det full innreisestans for flyktninger i 120 dager.

- Som alle andre nasjoner, har USA rett til å bestemme hvem som kommer inn i sitt land. Denne ordren beskytter det amerikanske folk. Tre av disse nasjonene er statssponsorer av terrorister, forklarte justisminister Jeff Sessions under mandagens korte presseseanse.

De tre ministerne som leste opp uttalelser, Tillerson, Sessions og sikkerhetsminister John Kelly, tok ikke imot spørsmål fra pressen.

USA vil også redusere antall flyktninger landet tar imot til maksimalt 50.000. Under president Barack Obama tok USA ifølge The Washington Post imot 110.000 flyktninger i fjor.

Den nye presidentordren vil tillate at mennesker fra de nevnte landene som allerede har fått innreisetillatelse, vil få komme inn. Det vil også de som har dobbelt statsborgerskap og kan vise fram et pass som ikke er utstedt i noen av disse seks landene.