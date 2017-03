Trump-medarbeidere ble overvåket da de snakket med russere

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag holdt lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus i USA, republikaneren Devin Nunes, en pressekonferanse hvor han fortalte at president Donald Trump eller hans nærmeste medarbeidere kan ha blitt overvåket av amerikansk etterretning ved en «tilfeldighet» mens den overvåket russere.

- Jeg setter stor pris på at de fant det de fant, sa Trump selv litt senere samme dag.

Han mener at dette delvis gir ham oppreising etter all kritikken han har fått etter sin påstand om at president Barack Obama overvåket ham.

- Jeg gjør delvis det.

Snakket med Trump

FBI etterforsker Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i fjor, der Donald Trump vant på bekostning av demokratenes kandidat, Hillary Clinton. Denne etterforskningen bekrefter FBI-direktør James Comey da Kongressen mandag denne uka startet sin høring.

I forbindelse med etterforskningen ser FBI også nærmere på de mange koblingene mellom Donald Trumps team og Russland.

Som leder av etterretningskomiteen i Huset, fikk Nunes tilgang til en del av etterforskningen som viser at Trump-medarbeidere ble fanget opp under overvåkning av russere. I rapporten som Nunes fikk tilgang til, var flere av disse medarbeiderne navngitt, noe han reagerte på. Normalt er amerikanske personer sensurert i rapporter som etterretningsbyråene gir til politikerne.

- Jeg vil ikke gå for mye i detaljer, men dette var etterretningsrapporter som gir grunn til bekymring over hvorvidt enkelte detaljer var passende minimert eller ikke. Det jeg har lest, bekymrer meg, og jeg mener at det bør bekymre presidenten selv og teamet hans, fordi jeg mener at noe av dette virker å være upassende, sa Nunes ifølge The New York Times.

LEDER GRANSKINGEN: Devin Nunes leder Husets etterretningskomite og høringen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Han valgte å informere president Donald Trump og amerikansk presse om dette før han informerte de andre medlemmene i etterretningskomiteen han leder.

Demokratene reagerte raskt og kraftig på akkurat dette, at Nunes gikk til Trump og media før han informerte sin egen komité. Nunes leder tross alt deres etterforskning av den russiske innblandingen i presidentvalget.

Nunes var også en del av Trumps offisielle overgangsteam etter valgseieren i november.

Demokraten Adam Schiff mener at Nunes må bestemme seg for om han skal lede etterretningskomiteen eller være en medarbeider for Trump.

- Han kan ikke gjøre begge deler. Dette er svært urovekkende, sa Schiff onsdag.

Torsdag beklaget Nunes dette overfor etterretningskomiteens medlemmer, melder The Washington Post. Fredag presiserte Nunes at Trump Tower ikke er blitt avlyttet.

Flere medarbeidere involvert

En rekke Trump-medarbeidere er i søkelyset i forbindelse med denne etterforskningen.

Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som trakk seg i august da det dukket opp meldinger om tvilsomme betalinger for arbeid for Russland-vennlige myndigheter i Ukraina, er en av dem. Tidligere i denne uka publiserte The Associated Press en artikkel om at Manafort skal ha jobbet for russiske interesser på vegne av en nær alliert av Vladimir Putin, Oleg Deripaska.

PAUL MANAFORT var valgkampsjef for Donald Trump i noen måneder i 2016. Han har tilbudt seg å vitne frivillig under Kongressens høring.

Fredag fortalte Nunes i en pressekonferanse at Manafort har sagt seg villig til å vitne i Kongressens høring. Michael Flynn, Roger Stone og Carter Page er andre Trump-medarbeidere som nevnes i sammenheng med FBIs etterforskning, som har pågått siden juli.

Flynn måtte som kjent fratre sin stilling som rådgiver for nasjonal sikkerhet etter at det kom fram at han hadde samtaler med Russlands ambassadør i USA som han i ettertid løy om.

At Trump-medarbeidere blir overvåket fordi amerikansk etterretning overvåker russere i forbindelse med valgpåvirkningen, er med andre ord ikke nødvendigvis positivt for president Donald Trump.

- Det er ikke bare det at Nunes ikke delte informasjonen med oss demokrater i etterretningskomiteen; han har ikke engang delt den med republikanere i komiteen. Vi befinner oss i mørket. Det som bekymrer mest, er at han tok med dette til Det hvite hus. Det er medarbeidere hos presidenten som er under etterforskning fordi man vil finne svar på om de samarbeidet med Russland, påpeker Schiff, som er den ledende demokraten i etterretningskomiteen.

- Å ta med seg informasjon om etterforskning som kan skade Det hvite hus til Det hvite hus, var totalt upassende. Det skaper stor tvil om han er skikket til å lede en troverdig gransking, mener Schiff.

ADAM SCHIFF er den ledende demokraten i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

- Har mistet troverdigheten

Demokratene er ikke alene om å kritisere Devin Nunes for å gå til president Trump med informasjon om etterforskningen som involverer Det hvite hus. Republikaneren John McCain omtaler Nunes' opptreden som «bisarr» og mener at dette ødelegger Kongressens gransking.

- Kongressen har ikke lenger troverdighet til å håndtere dette alene, og det er ikke noe jeg sier med lett hjerte, sa McCain i et intervju med MSNBC. Han ønsker at det oppnevnes en uavhengig gransking.

Både The Washington Post og The New York Times reagerer på samme måte.

«Vi har sagt før at det er tvilsomt om en gransking av Russlands innblanding kan være adekvat eller troverdig når den ledes av Mr. Nunes. Formannens selvmotsigende og klovnete opptreden nå gjør at vi kan fastslå dette. Hans komités etterforskning bør stanses umiddelbart, og Mr. Nunes fortjener å utsettes for den samme lekkasjegranskingen som han selv har forlangt etter tidligere avsløringer», skriver The Washington Posts redaktører.

Redaktørene i The New York Times beskriver Nunes som «en kosehund i en vaktbikkje-rolle» og mener at han forsøker å skjerme Det hvite hus, og muligens brøt loven mens han gjorde det.

«Hans avsløringer, som har ødelagt troverdigheten til hans komités gransking av russernes innblanding i valget, gjør det tydelig at han er uskikket for jobben og bør byttes ut», skriver The New York Times.

Devin Nunes annonserte fredag at tirsdagens planlagte del av høringen er avlyst, og at han ønsker å hente tilbake FBI-direktør James Comey og NSA-direktør Mike Rogers for en lukket høring.