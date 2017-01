Trump mener NATO er gått ut på dato

ANNONSE

I et felles intervju med tyske Bild og britiske The Times sier Trump at Tysklands statsminister Angela Merkel begikk en kjempefeil ved å åpne grensene.

– Jeg mener hun gjorde en veldig katastrofal feil, og det var å ta inn alle de illegale, du vet, ta imot alle de menneskene uansett hvor de kom fra, sier han i intervjuet.

Om lag 890.000 flyktninger, mange av dem fra borgerkrigsherjede Syria, kom til Tyskland i 2015.

Merkel-respekt

Trump legger til at han har «stor respekt» for Merkel. Men han ønsker ikke å si om han stoler mer på henne enn på Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg begynner med å stole på begge, og så får vi se hvor lenge det varer. Kanskje det ikke varer lenge i det hele tatt, sier Trump i intervjuet.

Trump tar også for seg Storbritannia. Han roser britenes beslutning om å melde seg ut av EU.

– Jeg tror brexit kommer til å bli fantastisk, sier Trump, som legger til at flere land kan komme til å følge Storbritannia ut av EU. Europa kan bli ødelagt «hvis flyktninger fortsetter å strømme til», sier Trump.

Brexit

På spørsmål om hvorfor han mener brexit-kampanjen var suksessrik, svarer han at folket er bekymret over dårlig grensekontroll og konsekvensene av immigrasjon.

– Alle land ønsker sin egen identitet. Storbritannia ønsker å ha sin egen identitet. Jeg mener at hvis landet ikke hadde blitt tvunget til å ta imot så mange flyktninger, med alle problemene det medfører, ville det ikke ha vært behov for brexit. Ting hadde løst seg selv, sier Trump.

Trump sier han vil jobbe hardt for å få i stand en handelsavtale med Storbritannia innen de første ukene av presidentperioden.

Trumps løfte står i kontrast til avtroppende president Barack Obamas uttalelser som går ut på at Storbritannia må stille seg bakerst i køen, ifølge CNN.

NATO og Russland

I intervjuet gir Trump uttrykk for at forsvarsalliansen NATO er gått ut på dato.

– Jeg sa for lenge siden at NATO hadde problemer. For det første er den utdatert, fordi den ble formet for mange, mange år siden. For det andre så betaler ikke land det de skal betale, sier han.

Han sier videre at NATO er utdatert fordi alliansen ikke har klart å forsvare seg mot terrorangrep, men legger til at NATO er veldig viktig for ham.

I samme intervju tar Trump til orde for en atomnedrustningsavtale med Russland, og å lette på sanksjonene.

– Russland sliter veldig akkurat nå, på grunn av sanksjonene, men jeg tror noe som vil komme mange mennesker til gode kan skje, sier han.

Helse og grensekontroll

På dag én i Det hvite hus lover Trump strengere innreisekontroll, og han gjentar tidligere uttalelser om «ekstrem sikkerhetsklarering» av muslimer.

– Det kommer til å bli ekstrem sikkerhetsklarering. Det blir ikke slik det er i dag. Vi har ingen ordentlig sikkerhetskontroll for folk som kommer til vårt land. Det finnes egentlig ikke noe sånt i øyeblikket, sier Trump, som legger til at det foreløpig er helt åpent om strengere grensekontroll også vil berøre folk fra europeiske land.

I et annet intervju med Washington Post slår Trump fast at Obamacare skal erstattes med et helsetilbud som inkluderer forsikring for alle.

Steinmeier bekymret over Trumps uttalelser

Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier er bekymret over NATO-uttalelser fra USAs påtroppende president Donald Trump.

– NATO er gått ut på dato, sier Trump i et intervju med The Times og Bild. Trump legger til at forsvarsalliansen er svært viktig for ham.

Men Steinmeier lar seg ikke berolige. Han møtte mandag morgen NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og sier Trumps uttalelser ble «møtt med bekymring».

– Dette står i kontrast til det den påtroppende amerikanske forsvarsministeren sa i sin høring i Washington bare for få dager siden. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser den amerikanske politikken vil få, sier Steinmeier.

Steinmeier henviser til James Mattis, som er nominert som forsvarsminister. I en høring i Senatet torsdag sa Mattis blant annet at han støtter atomavtalen med Iran. (©NTB)

