Den enorme sluttpakken er en erstatning for at de to millioner aksjene som Tillerson skulle mottat i løpet av de neste ti årene. Dette er en del av selskapets belønningsprogram for ledelsen.

ExxonMobil kunngjorde at ettersom han nå blir utenriksminister, vil det i stedet bli utbetalt rundt 179 millioner dollar til et fond som skal overføres til Tillerson over de neste ti årene.

VERDENS RIKESTE REGJERING. Donald Trumps regjering er god for minst 120 milliarder dollar.

Jobbet i Exxon i 40 år

Tillerson har også måttet gå med på at han ikke kan jobbe i olje- eller gassindustrien de neste ti årene.

Tillerson gikk av som toppsjef for ExxonMobil i desember. Da hadde han jobbet for oljegiganten i 40 år, og som konsernsjef siden 2006.

Avtalen er et forsøk på å kutte båndene mellom ExxonMobil og deres gamle toppsjef og sørge for at han ikke er påvirket av sine gamle interesser i oljegiganten.

Rikeste i historien

Trumps regjering er for øvrig blitt omtalt som den rikeste i historien og skal til sammen være god for cirka 120 milliarder dollar.

Tillerson er ellers kjent for å være en god venn av Vladimir Putin. Tillerson ble tildelt den russiske vennskapsordenen av Putin i 2013, og har uttalt seg negativt om sanksjonene mot Russland.

Det har ført til spekulasjoner om Trump-regjeringen vil jobbe for å fjerne sanksjonene mellom Russland og EU, USA og Norge. Det ville i så fall vært svært positivt for norske sjømatselskap.

