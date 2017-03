Trump om skattelekkasje: Falske nyheter

– Er det virkelig noen som tror at en reporter som ingen noen gang har hørt om, «kikket i postkassen sin» og fant selvangivelsen min?

Slik lød meldingen fra Trump på Twitter grytidlig onsdag morgen. Få timer tidligere hadde Det hvite hus bekreftet Trumps skatteopplysninger fra 2005.

Det skjedde sent tirsdag kveld, da MSNBC meldte at den prisbelønnede journalisten David Cay Johnston hadde fått tilgang til dokumentene. Johnston, som lenge har rapportert om skattesaker, sier han fikk dokumentet tilsendt uoppfordret.

Trump har nektet å offentliggjøre hvor mye han har betalt i skatt. Dokumentene som ble lekket til Johnston, viser at Trump i 2005 betalte rundt 25 prosent skatt av en inntekt på rundt 150 millioner dollar.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!