Trump-ordren ga USA-børsenes verste dag i 2017

ANNONSE

WALL STREET (Nettavisen): Børsen har på Wall Street opplevd sin verste dag i 2017 etter at investorene ble skremt av de negative effektene av president Donald Trumps beslutning om midlertidig innreisenekt for personer fra sju bestemte muslimske land.

Les: Land hvor Trump har investeringer, er ikke inkludert

På Wall Street: Journalist Roy Kvatningen.

Ifølge MarketWatch er markedet også bekymret for de mange presidentordrene som kommer på løpende bånd fra Det hvite hus.

Markedet frykter dette vil føre til forvirring og usikkerhet framover. Spesielt flyselskapene fikk lide på den første fulle handelsdagen på børsen etter at presidentordren ble signert fredag ettermiddag lokal tid.

Les: Labour-leder vil nekte Trump adgang til Storbritannia

American Airlines, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Spirit Airlines og Jet Blu gikk alle ned. Ned gikk også Google, som har mange ansatte internasjonalt som er rammet av innreiseforbudet. Google gikk ned 2,51 prosent, eller 21,2 poeng, til 823,83 dollar. Starbucks falt også, med 0,39 prosent til 55,9 dollar.

Dow Jones-indeksen falt til under 20.000 poeng etter at Trumps valgseier i november ga denne industritunge indeksen et vidunderlig oppsving, og stadig rekordhøyder. Mandag falt indeksen 122,65 poeng, eller 0,6 poeng til 971,13 poeng. På det meste var indeksen ned 223 poeng. Dette er den verste dagen for Dow Jones siden 11. oktober i følge Fact Set.

Les: Kaos på grensen til USA: - De sjekker folks Facebook

Nasdaq tapte 47,07 poeng, eller 0,8 prosent, og passerte mål på 5613,71 poeng. Dette er Nasdaqs verste dag siden 30. desember.

S&P 500 tapte 13,79 poeng, 0,6 poeng og endte på 2280,90 poeng, og hadde sin verste dag siden 28. desember.