Trump-rådgiver: - Vi vil si «falske nyheter» til media slutter å angripe Trump

NEW YORK (Nettavisen): Sebastian Gorka er en av rådgiverne til president Donald Trump og snakker ofte på vegne av Det hvite hus i amerikansk presse – og brukes flittig av Fox News.

Denne uka kom han med et oppsiktsvekkende utspill i et intervju med den konservative radioverten Michael Medved.

Bevisst forsvar

- Det er et enormt ønske hos mesteparten av media, ikke bare meningsmålerne, med mesteparten av media, om å angripe en valgt president allerede i andre uke av hans regjeringstid, innledet Gorka med.

Så fortsatte han med det som kan tolkes som en trussel.

- Så usunn er situasjonen, og inntil media forstår hvor feil den holdningen er, og hvor skadelig den er for troverdigheten deres, vil vi fortsette å si «falske nyheter». Beklager, Michael, men det er realiteten, sa Gorka.

WH official: We'll say "fake news" until the media realizes their attitude of attacking the President is wrong https://t.co/t0sY3s3hDP pic.twitter.com/ODfn9xZ60f — CNN Politics (@CNNPolitics) February 7, 2017

Donald Trump og staben hans har gjentatte ganger brukt «falske nyheter» som forsvar mot kritiske oppslag – selv mot pressegiganter som CNN og The New York Times, og selv om de ikke har vært i stand til å påvise feil i oppslagene.

Feilaktige påstander

Trumps talskvinne Kellyanne Conway endte opp med å selv bli hovedfokuset da hun kritiserte pressen for ikke å dekke «Bowling Green-massakren», en hendelse som aldri har funnet sted. Conway har ifølge The Washington Post henvist til denne «hendelsen» både i et intervju med Cosmopolitan og TMZ tidligere.

I kjølvannet av dette skal CNN-programmet «State of the Union» ha takket nei til å ha Conway som gjest, noe som ifølge The New York Times skyldes at CNN hadde «seriøs tvil om hennes troverdighet». Conway har, som de fleste vil huske, også forsvart usannheter fra Det hvite hus som «alternative fakta» i forbindelse med hvor mange mennesker som var til stede under innsettelsen av Donald Trump.

Tirsdag var hun imidlertid tilbake på CNN, i et intervju med Jake Tapper.

Intervjuet kom etter at president Donald Trump hadde kritisert pressen for å la være å dekke terrorangrep, noe han fulgte opp med å sende ut en liste over terrorangrep som ifølge Trump ble ignorert av pressen – en liste som inneholdt flere terrorangrep som ble dekket grundig. Listen inneholdt også angrep som ikke resulterte i dødsfall – men den inneholdt ikke terrorangrep som rammet ikke-vestlige ofre.

Tirsdag kritiserte Donald Trump også pressen for at den ikke opplyste befolkningen om at drapsraten i USA er på sitt høyeste på 47 år. Faktum er at drapsraten er nær sitt laveste nivå på 45 år, ifølge tall som CNN har fått fra FBI.

Pressesekretær Sean Spicer toppet dette ved å henvise til et terrorangrep i Atlanta - som heller ikke har funnet sted.

Til tross for disse faktafeilene fra Trump-leiren, kritiserte Conway igjen pressen for sin dekning.

- Jeg synes ikke CNN er «falske nyheter», men jeg mener det er noen oppslag overalt, på papir, på TV, på radio, i samtaler, som ikke er gjennomarbeidet og av og til er basert på usannheter, sa Conway.