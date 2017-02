Trump sender Norwegian-aksjen vil værs

ANNONSE

Fagforeninger og konkurrerende flyselskaper har i flere år kjempet mot at Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International skal få tillatelse til å fly til og fra USA.

Avtroppende president Barack Obama godkjente tillatelsen før jul, men motstanderne har satt sin lit til at kanskje den nye presidenten, Donald Trump, kan stoppe Norwegian.

- Økonomisk interesse

Saken kom imidlertid nærmere en endelig avklaring tirsdag kveld da Trumps pressetalsmann Sean Spicer sa i en pressekonferanse at USA har en stor økonomisk interesse i Norwegian-avtalen.

TRUMP-TALSMANN. Sean Spicer.

– Når det gjelder Norwegian er det min forståelse at de har en avtale som gjør at de har 50 prosent mannskap og piloter som er basert i USA. De flyr Boeing-fly. USA har en stor økonomisk interesse i den avtalen nå, sa Spicer under det daglige møtet med pressen i Det hvite hus.

- Veldig bra

På børsen har aksjonærene latt seg begeistre, og aksjen stiger 4,4 prosent litt over en time før børsslutt.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos skal selv være veldig fornøyd med beslutningen.

– Det var veldig bra å få den beskjeden. Men det var ikke så uventet, sier Kjos til DN.

Kjos mener Trump-administrasjonen har tatt inn over seg en viktig del av Norwegians satsing på langdistanse.

– Vi har amerikanske ansatte og amerikanske baser fordi det er fornuftig, ikke fordi vi må. Det er sunn fornuft, sier Kjos.

Torsdag skal Trump møte ledere for luftfartsindustrien i USA, og det ventes at en endelig avklaring kommer innen kort tid.

