Trump-tilhengere boikotter Starbucks

NEW YORK (Nettavisen): Starbucks’ toppsjef Howard Schultz sendte søndag ut et brev til sine ansatte med beskjed om at selskapet kommer til å ansette 10.000 flyktninger i årene som kommer, som et motsvar til Donald Trumps innreiseforbud for muslimer fra sju land.

Denne personalpolitikken skal gjelde over hele verden, men tiltaket starter i USA opplyser Schultz, som forklarer at kjeden skal prioritere å ansette innvandrere «som har tjenestegjort sammen med amerikanske styrker som tolker eller støttepersonell».

Dette falt ikke i smak hos Trump-tilhengerne, som startet en boikottkampanje i sosiale medier.

Mange av dem som vil boikotte Starbucks, klager over at selskapet heller ansetter flyktninger enn amerikanske krigsveteraner – uten å sjekke om dette faktisk er tilfellet. Det er det jo ikke – Starbucks har allerede et jobbprogram for krigsveteraner.

Anyone else sick of @Starbucks CEO's pushing HIS political agenda through our coffee and down our throats?#BoycottStarbucks pic.twitter.com/RcVNbiYHwb — Missouri 4 TRUMP ! (@Johnatsrs1949) January 31, 2017

I shredded my @Starbucks "Gold card", now I just deleted my app! Never again! #BoycottStarbucks, over 1k that I spend there annually, GONE!! pic.twitter.com/SfuuUBbI60 — Build The Wall!😎 (@TheBeat_Boss) January 31, 2017

Andre hevder at det finnes 93 millioner arbeidsledige i USA. Trump har selv kommet med denne feilaktige påstanden. Den er ikke riktig.

Det er 93 millioner mennesker uten jobb i USA, men dette tallet inkluderer både pensjonister og studenter – det er eksempelvis rundt 38 millioner mennesker over 65 år i USA, og 15,4 millioner mennesker mellom 16 og 24 år.

Begge argumentasjonene er altså feil.

Trump-tilhengerne har dessuten møtt motstand i sosiale medier. Deres kampanje for å boikotte Starbucks kontres av antirasisters kampanje for å støtte Starbucks.

«Trump-supportere boikotter angivelig Starbucks, så hvis du vil gå et sted hvor du ikke trenger å forholde deg til gale fanatikere, kan du gå til Starbucks», skriver Jennifer Kay Backhaus i en kommentar på The Huffington Posts facebookside.

«Jeg drikker ikke engang kaffe, men jeg skal gå til Starbucks i dag for å kjøpe varm sjokolade for å støtte selskapet. Flere businessledere bør si ifra», skriver Mark Martinez.

Pretty big fan of the #BoycottStarbucks movement. Now I can get my delicious coffee in a slightly shorter and less racist line. — eric froehlich (@efropoker) January 30, 2017