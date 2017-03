Trump-tvilen overtar Wall Street

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones-indeksen falt 175 poeng på kort tid da børsen her i New York åpnet mandag morgen. Den er nå i ferd med å hente seg inn igjen, men er fremdeles over 100 poeng ned.

De store bankene får også juling. Morgan Stanley er ned 3,77 prosent, Goldman Sachs 2,3 prosent og Bank of America 2,2 prosent.

Nedgangen skyldes ifølge CNN og Market Watch at markedet begynner å bli mer skeptisk til president Donald Trump etter at hans løfte om helsereform gikk i vasken i forrige uke.

Aksjemarkedet i USA har hatt en voldsom oppgang etter at Trump vant presidentvalget i november. Nå ser det altså ut til at investorene har kommet på andre tanker.

- Finansmarkedene virker stadig mer skeptiske til at Trump vil klare å innfri på de mange valgløftene som skjøt Standard & Poor 500 opp til nesten 2400 poeng tidlig i mars. Dette vil legge mer trykk på økonomiske data, iallfall inntil den neste debatten i Washington blir mer avansert, skriver Michala Marcussen hos Societe Generale ifølge Market Watch.

Wall Street har regnet med massive skattelettelser under Trump. Ettersom «Trumpcare» ble en fiasko, til tross for at republikanerne i sju år har snakket om at de kan levere noe bedre enn Obamacare, er investorene nå avventende idet president Trump flytter fokuset til en skattereform som også kan vise seg å bli komplisert å finne enighet om i Washington.

- Har aksjemarkedet priset seg til det perfekte scenarioet som det nå kan virke som vi faktisk ikke vil få, spør Peter Boockvar, sjefanalytiker hos The Lindsey Group.