Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 er alle ned mellom én og to prosent noen timer etter åpning 17. mai.

Nedgangen kommer to dager etter at toneangivende børser klokket inn til nye rekorder.

Natt til Norges nasjonaldag meldte The New York Times at Donald Trump forsøkte å overtale daværende FBI-direktør James Comey om å avslutte etterforskningen av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn.

Dette kan anses som innblanding i en etterforskning og har slått ned som en bombe i amerikanske medier.

Og på globale børser: Nedgangen i USA følger nedgang globalt. Oslo Børs holder stengt 17. mai.

Senator Angus King, en partiuavhengig politiker fra Maine, var den første til å rasle med riksrett-sabler etter opplysningene i The New York Times. Flere andre aktører har også begynte å snakke om muligheten for å stille president Donald Trump for riksrett etter avsløringen.