Trumps helsereform får ikke nok støtte

NEW YORK (Nettavisen): Representantenes hus skulle etter planen holde en avstemning over helsereformforslaget fra president Donald Trump og speaker Paul Ryan torsdag. Den avstemningen ble utsatt til fredag.

Utsettelsen ser ut til å gjøre liten forskjell. Trump har ifølge CNN ikke klart å få støtte fra 216 representanter, som er det antall som kreves for å få flertall i Huset og sende forslaget videre til Senatet.

Speaker Paul Ryan møtte i 18-tiden fredag president Trump. Amerikanske medier melder at dette er for å informere Trump om at de fremdeles ikke har nok stemmer.

- Det ser ikke bra ut. Det ser overhodet ikke bra ut, sier en kilde til CNN.

Det hvite hus melder at en avstemning vil bli gjennomført ved 20.30-tiden (norsk tid) fredag. Håpet er at trusselen om at Obamacare vil bli stående, skal få motstanderne mot Trumpcare til å ombestemme seg i siste sekund.

Kritiseres fra begge sider

«Trumpcare» har fått kritikk fra både høyre og venstre side. Noen representanter mener at helseforsikringsplanen ikke dekker nok innbyggere, andre mener at den krever for stor føderal pengebruk.

Det er allerede 28 millioner amerikanere som står uten helseforsikring. Kongressens eget, partiuavhengige budsjettkontor (CBO) har estimert at ytterligere 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikring innen 2018 dersom Trumpcare blir vedtatt, og at det tallet stiger til 24 millioner innen 2026.

Selv etter at Det hvite hus gjorde endringer i forslaget for å sanke flere stemmer, sto CBO fast ved disse estimatene. Den største forandringen i deres konklusjon er at Trumpcare nå vil redusere den føderale kostnaden med 150 milliarder dollar over ti år, mot opprinnelig 337 milliarder dollar.

Endringen førte ifølge CNN til at enkelte moderate republikanere som ønsket å støtte Trumpcare, ombestemte seg.

Går utover Trumps egne velgere



Loven, som har fått navnet «American Health Care Act», er også blitt kritisert fordi den gir massive skatteletter for de rikeste.

President Trump har selv innrømmet at hans forslag vil gå utover hans egne kjernevelgere, som i stor grad tilhører middelklassen og arbeiderklassen i USA.

«Denne loven har som et av sine kjernepunkter et skattekutt for investorer som hovedsakelig vil gagne folk med en inntekt på over 250.000 dollar i året, eller som har gjort det veldig godt de siste ti årene, som du vet. En analyse fra Bloomberg viser at fylker som stemte på deg, fylker som består av middelklassen og arbeiderklassen, vil gjøre det langt mindre bra med denne loven», sa Tucker Carlson hos Fox News i et intervju med Trump i forrige uke.

«Ja, jeg vet det», svarte Trump.