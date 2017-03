Trumps motstandere varsler kamp mot nytt innreiseforbud

ANNONSE

Trump signerte ordren bak lukkede dører, opplyser Det hvite hus' talsmann Michael Short mandag ettermiddag.

- Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.

Sammen med justisminister Jeff Sessions og minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, møtte han mandag pressen for å presentere innreiseforbudet, som er ventet å tre i kraft 16. mars.

Flyktningtopp

Det reviderte forbudet omfatter de samme landene som før, unntatt Irak. Det betyr at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager. Men til forskjell fra før får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. I tillegg er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.

Fra venstre: Utenriksminister Rex Tillerson, justisminister Jeff Sessions og minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, møtte pressen mandag for å presentere Donald Trumps nye presidentordre.

- Fortsatt muslimforbud

Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) fordømmer det nye innreiseforbudet og lover ny kamp i domstolene. De mener den nye presidentordren fortsatt er et "muslimforbud".

- Trump-administrasjonen har tilstått at det opprinnelige muslimforbudet er uforsvarlig. Dessverre har den erstattet det med en redusert versjon som har noen av de samme fatale manglene, sier Omar Jadwat, som er direktør for ACLUs prosjekt for innvandreres rettigheter.

Færre flyktninger

Også opposisjonen i Kongressen kom raskt på banen med kritikk.

- Et utvannet forbud er fortsatt et forbud, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet. Den nye ordren vil møte den "samme oppoverbakken i domstolene" som det opprinnelige forbudet, sier Schumer videre.

- Dette er det samme forbudet, med samme formål, drevet av den samme farlige diskrimineringen som svekker vår evne til å bekjempe terror, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.

Valgte bort høyesterett

Det var 27. januar Trump gjennom en presidentordre utstedte det omfattende innreiseforbudet, som rammet alle borgere fra sju overveiende muslimske land. USAs føderale domstoler satte for en knapp måned siden innreisenekten midlertidig til side.

Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven. Dommerne understreket også at forbudet påførte skade på enkeltpersoner, samtidig som forbudet ikke var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av for eksempel terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevdet.

Administrasjonen kunne anket avgjørelsen til høyesterett, men valgte altså isteden å komme med et utvannet innreiseforbud – som de antar vil bli vanskeligere å stoppe i retten. (©NTB)