Trumps popularitet er lav, men Clintons er enda verre

Få amerikanere har et positivt inntrykk av Hillary Clinton. Partikollegene frykter hennes kommende bokturné.

NEW YORK (Nettavisen): I en fersk meningsmåling utført for NBC News og Wall Street Journal, kommer det fram at bare 36 prosent av amerikanerne har et positivt syn på president Donald Trump. Dette er to prosentpoeng ned fra forrige måling.

Likevel er Trump mer populær enn Hillary Clinton, hans motstander ved fjorårets presidentvalg i USA.

Bare 30 prosent har et positivt syn på Clinton, som for tiden er bokaktuell med «What Happened», hennes biografi som handler om hvordan hun endte opp med å tape for Trump.

53 prosent av de spurte i meningsmålingen svarte at de har et negativt syn på Clinton, mens 52 prosent var negative til Trump.

Trump slår altså fremdeles Clinton her i USA.

I sin kommende bok går Clinton til angrep på Bernie Sanders, som var hennes motstander i Demokratenes nominasjonsprosess. Den tidligere utenriksministeren anklager Sanders og hans tilhengere for å ødelegge presidentvalget for henne.

«Hans angrep forårsaket varig skade, og gjorde det vanskeligere å forene alle progressive i presidentvalget og banet dermed vei for Trumps «Skurken Hillary»-kampanje. Han gikk ikke inn i valgkampen for å sikre at en demokrat vant Det hvite hus, han gikk inn i den for å forstyrre for partiet», konkluderer den tidligere førstedamen.

Angrepet har vakt oppsikt i USA. Nettstedet Politico skriver sarkastisk at «President Donald Trump kan være den eneste personen i politikken som gleder seg til Hillary Clintons bokturné». Selv blant demokratene er det ifølge Politico mange som gruer seg til at hun skal innta aviser og TV-kanaler med klager som den på Bernie Sanders, på James Comey eller Barack Obama fordi han ikke snakket mer om Russland under valgkampen.

- Hun har all rett til å fortelle sin historie. Hvem er jeg til å si at hun ikke burde gjøre det? Men dette er vanskelig for enkelte av oss, selv jeg som støttet henne, når disse unnskyldningene og denne skyldfordelingen kommer i media, sier kongressmann Jared Huffman fra Nord-California.

- Det kommer kollektive stønn hver gang det kommer medieoppslag om dette, legger han til.