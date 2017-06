ANNONSE

Donald Trump Jr. sa mandag at den nye kjeden starter med tre hoteller i Mississippi. Presidentens sønn sier at inspirasjon for kjeden kom da han reiste gjennom USA under farens presidentkampanje.

Selskapet uttaler også at det første dusinet hoteller i en annen ny Trump-kjede, som heter Scion, også bygges i Mississippi.

Scion er en firestjerners hotellkjede ment å tilby eksklusiv service i amerikanske byer som ikke har mulighet til å huse en fullverdig Trump-luksuseiendom. Eksperter på etikk har sagt at kjeden øker interessekonfliktene i Det hvite hus.