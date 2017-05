Trygdeoppgjøret vekker debatt: - Frekt og skammelig av staten

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): For tredje året på rad må landets uføre og pensjonister regne med en nedgang i kjøpekraften. Det er resultatet av trygdeoppgjøret, som nå er i havn - til stor misnøye i Pensjonistforbundet:

- Vi har ikke fått gjennomslag for noen av våre krav, uttaler forbundets leder, Jan Davidsen, ifølge NTB.

Vil ikke kompensere etterslep



Pensjonistforbundet ville regulere pensjonene på linje med lønnsvekten, men regjeringen sa nei til å kompensere for den årlige underreguleringen på 0,75 prosent.

- Kravene fra pensjonistenes organisasjoner ville ha endret hele pensjonsforliket og økt utgiftene til kommende generasjoner betydelig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

- Går ned med 1 prosent

- Alderspensjonene går reelt ned med 1 prosent i år, uførepensjonene får også en svak reell nedgang, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio ifølge en pressemelding. Han ledet Unios delegasjon i trygdedrøftingene.

Resultatet av trygdeoppgjøret blir ivrig diskutert i kommentarfeltet under vår nyhetssak og på Nettavisens Facebook-side. Her er noe av det leserne skriver:

- Frekt og skammelig av staten, regjeringen og Stortinget!

- Blir sånn når de store summene skal brukes til å gi skattelette til de rikeste rike.

- Hvorfor skal ikke pensjonister tape i forhold til prisvekst, når alle andre gjør det? Jeg har brutto 45.000 i måneden, men sitter (...) ikke igjen med stort mer enn en pensjonist på grunn av skatten, så slutt og syt!

- Jeg får et tillegg på 0,38 prosent på min alderspensjon, pluss en skattelette på 1400 kroner. Det vil utgjøre snaue 1 prosent økning i nettoutbetaling... langt under prisstigningen.

TAPER TERRENG: Årets trygdeoppgjør fører til at alderspensjonene går reelt ned med 1 prosent i år, uførepensjonene får også en svak reell nedgang, ifølge Unio.

- Pensjonsreformen ble gjennomført av Stoltenberg-regjeringen med enighet fra alle partiene på tinget, utenom FrP, som stemte imot.

- De fleste pensjonister vet vel det var de rødgrønne som innførte underreguleringen av pensjoner med 0,75 fra 1. januar 2011 når pensjonsreformen ble vedtatt med rødgrønt flertall på Stortinget.

Det er sikkert de av oss som aldri har tenkt å bli syke eller gamle.

- Ser at 12 prosent av de spurte mener det er helt greit at pensjonister og uføre sakker mer og mer etter andre i samfunnet. Det er sikkert de av oss som aldri har tenkt å bli syke eller gamle.

- Selv er jeg en 59-modell som har arbeidet i privat sektor hele livet, så jeg blir nok langt fattigere enn dagens sutrekopper.

- Offentlig pensjon vil gå fra dagens 2/3 av lønnsinntekt til 1/3 i løpet av noen år. At pensjonister som har hatt hele livet til å spare seg noen slanter, men har brukt alt på tjas og fjas - får litt trangere tider - når det er trangt for alle, de kan ikke komme og klage.

Regnestykket går ikke opp i dag og vil gå enda mindre opp i fremtiden

- Regnestykket går ikke opp i dag og vil gå enda mindre opp i fremtiden når færre skal betale for flere. Om det ikke begynner å vokse penger på trær da... Det er en grunn til at underregulering er en del av pensjonsreformen ... Jeg kan regne og tar følgene av at jeg ikke kan forvente å få en pensjon å leve av når jeg er ferdig i arbeid. Jeg sørger for å sette av midler til å spe godt på den magre folketrygden jeg kommer til å få.

Men ikke alle uttrykker misnøye eller bekymring:

«Er det lov å være fornøyd med oppgjøret ...», skriver én leser på Facebook.

Slik kommenterte arbeids- og sosialministeren trygdeoppgjøret:

Her er noen av kommentarene om trygdeoppgjøret fra kjente stemmer på sosiale medier:

Hvorfor støttet Jan Davidsen pensjonsreformen når han satt i APs sentralstyre? Det burde journalistene spurt om https://t.co/5GLiDeakU9 — Ulf Leirstein (@ulfleirstein) 16. mai 2017

Ikke mye å rope hurra for for @Pensjonistf med denne regjeringen. Usosialt er det å ikke løfte de som har minst. @SVparti https://t.co/yvDcxeWhXn — Karin Andersen (@SV_Karin) May 16, 2017

Sannsynligvis vil pensjonistene nå være de mest velstående i både før- og ettertiden @nrknyheter — Christian Sømme (@norchris) 16. mai 2017