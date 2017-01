Trygdesvindlet for 233 millioner kroner i 2016

ANNONSE

I fjor ble til sammen 1.166 personer anmeldt for trygdesvindel for 233 millioner kroner. Halvparten av beløpet gjelder svindel av dagpenger.

2015 ble 1.472 personer anmeldt for trygdesvindel for 302 millioner kroner. Da var beskjeden fra Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at flere svindlere skulle tas, men det har ikke skjedd.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er alvorlig når noen velger å misbruke ordningene. Alle som mottar stønad fra Nav, har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Seks av ti saker gjelder folk som har jobbet uten å informere Nav.

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn. 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller samarbeider arbeidsgiver og arbeidstaker om svindelen.

En av de største enkeltsakene i fjor gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

Trygdesvindel straffes strengt. Svindel over 90.000 kroner, straffes vanligvis med ubetinget fengsel. Nav krever også alltid tilbake pengene.

De siste årene har NAV Kontroll tatt ut tiltale i 85 prosent av de anmeldte sakene. Bare 2-3 prosent av sakene som havner i rettsvesenet, ender med frifinnelse.

Nav går ikke til politiet med alle sakene de avdekker, men de krever alltid pengene tilbake. De kan legge til 10 prosent rente, og den som blir tatt, risikerer å bli utestengt i en periode. Hvor mye penger Nav faktisk svindles for, er vanskelig å si sikkert.