Tusenvis protesterte mot bompenger: - Det gjør meg forbannet

3000 møtte opp foran Oslo rådhus og Stortinget for å fortelle politikerne at nå er det dyrt og vanskelig nok å være bilist i Oslo.

OSLO (Nettavisen): «Nå er det nok, nå er det nok!» ropte demonstrantene foran Oslo rådhus og foran Stortinget onsdag kveld. Politiet anslår at 3000 personer hadde møtt fram for å delta i demonstrasjonen mot nye bomstasjoner. Nettavisen snakket med to av de frammmøtte, Cecilie Sæterstøl fra Bygdøy og Andreas Tangberg fra Frogner:

- Kommunistisk hovedstad



- Det gjør meg ganske forbannet hvordan politikere og myndigheter har klart å vri ting de har lovet i mange år til å gjøre dette til en nesten kommunistisk hovedstad. Det ser ut som vi skal være både bilfrie og næringslivsfrie her i Oslo, sier Sæterstøl.

Les også: Antall passeringer i Oslo redusert med 4,4 prosent

Selv bor hun på Bygdøy og frykter store kostnader med nye bomstasjoner.

- Nå blir det bompassering inn og ut, og i tillegg er postkontoret på Skøyen, så hvis jeg skal hente en pakke, koster det meg 150 kroner, sier hun.

- Folk har fått nok



- Jeg tror dene frustrasjonen vi ser her er et uttrykk for at folk har fått nok av alle de tiltakene som har kommet: bompenger, beboerparkering, bilfritt sentrum. Nå er det nok, tenker jeg, sier Tangberg og nevner prisen på beboerparkering - 3000 kroner - som eksempel.

Demonstrasjonen startet foran Oslo rådhus før folkemengden beveget seg til Stortinget.

Så langt har 32.700 skrevet under på oppropet mot økte priser på bomringen i Oslo og omegn.

«Vi mener bilistene betaler nok i bilrelaterte avgifter. Bompenger på toppen blir en urimelig ekstraskatt», heter det i oppropet.

De nye bomsatsene i Oslo ble vedtatt sommeren 2017, som en del av Oslopakke 3. Både Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og MDG stemte for satsene.

Færre kjører i rushtida



1. oktober ble prisene i bomstasjonene i Oslo satt opp, og det ble innført ekstra avgift for passering i rushtiden om morgenen og ettermiddagen.

Tall fra Fjellinjen viser at trafikken er redusert med 5,3 prosent i rushtiden om morgenen i oktober, sammenlignet med oktober i fjor.

Til gjengjeld ser det ut til at flere velger å kjøre ekstra tidlig, før rushtidsavgiften trer i kraft. Trafikken har økt med 6,4 prosent i halvtimen mellom klokka 6 og 6.30.

Totalt har trafikken gjennom bomstasjonene blitt redusert med 4,4 prosent etter at de tids- og miljødifferensierte takstene ble innført for en måned siden, ifølge NTB.

Fra 1. oktober koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokka 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokka 15 og 17. Utenfor rushtiden, i helger, helligdager og i juli er prisen 44 kroner for bensinbiler og 49 for dieselbiler per passering.

Mest sett siste uken