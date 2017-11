Torsdag ble det brudd i lønnsforhandlingene i TV 2 og et lønnsdiktat fra ledelsen. Fredag snudde kanalen og økte det generelle tillegget med 50 prosent.

– Dere opplever at jeg og ledelsen ikke anerkjenner den fantastiske jobben dere gjør under krevende forhold, og det er en sterk følelse av urettferdighet. Dette tar jeg på stort alvor, og jeg er enig i at dette ikke kom tydelig nok til uttrykk med et brudd i lønnsforhandlingene, skriver TV 2-sjef Olav Sandnes i en melding på selskapets intranett fredag, som Medier24 gjengir.

Ifølge Kampanje brøt forhandlingene sammen da TV 2-ledelsen stilte et ultimatum om rammen og betingelsene i oppgjøret.

Da forhandlingene brøt sammen torsdag, lå det generelle tillegget på 6.000 kroner. Fredag er dette hevet med 3.000 kroner til totalt 9.000 kroner. Dermed blir den samlede rammen for lønnsutviklingen på 18.798 kroner, med enkelte individuelle justeringer.

Reaksjonene på lønnsdiktatet kom blant annet fordi ansatte i 2016 gikk med på nulloppgjør i forbindelse med de store nedskjæringene i mediehuset.

