TV 2-ansatte frykter å bli nedbemannet - har gått på jobb selv om de er syke

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): TV 2 er inne i en omfattende nedbemanningsprosess og skal kutte 350 millioner kroner innen 2020. Kanalen skal kvitte seg med 177 medarbeidere.

Flere har tatt sluttpakke, men ennå gjenstår kutt av 65 årsverk. 50 av disse skal gjøre i inneværende prosess, mens de resterende 15 kuttes i neste runde. Neste uke avgjøres skjebnen til mange ansatte i kanalen, og fredag var hele TV 2-ledelsen på hovedkontoret i Bergen.

Leder for journalistenes fagforeningen i TV 2, Klubb 2, Henrikke Helland.

I mailer mellomledere sendte ut fredag ettermiddag har medarbeiderne fått beskjed om at de kalles inn til samtaler for få vite om de får sparken eller beholder jobben. Det opplyses også om at ansatte som ikke får være med videre blir kalt inn til samtaler med HR-avdelingen allerede samme dag, eller dagen etter.

Syke medarbeidere gikk på jobb

- Dette er en intern prosess som preger mange. Fra tirsdag neste uke starter ledelsen med å gi alle som har vært inne til kompetansekartlegging tilbakemelding på om de er innplassert og med i den nye organisasjonen, eller ikke.

Nettavisen har over tid snakket med flere ansatte både i Bergen og i Oslo. Mange forteller om at det er så stor frykt for å miste jobben at folk kommer på jobb selv om de er åpenbart syke. Årsaken er at det ikke er ønskelig blant ansatte å ha fravær i en periode hvor det har vært kompetansekartlegging, som har vært direkte avgjørende for hvem som får bli med videre.

Les også: TV 2-ledere evaluerer ansatte, etterpå søker de på jobbene deres

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand kaller sykefravær for "useriøse rykter".

- Kunstig lavt fravær

Nettavisen kjenner til konkrete tilfeller hvor syke medarbeidere har følt seg tvunget til å gå på jobb.

- I den siste tiden har det vært kunstig lavt sykefravær. Denne bekymringen har vi kommet med til ledelsen. Dette er en av de mekanismene som slår inn i fasen vi er nå, sier leder for TV 2-fagforeningen, Klubb 2, Henrikke Helland til Nettavisen.

- Vi har også sagt fra til ledelsen om at de må ta høyde for et høyere sykefravær når prosessen neste uke er avsluttet. Det er helt vanlig at det kommer en reaksjon fra mange.

I et intervju TV 2-profil Signe Tynning gjorde med Nettavisen i september i fjor, uttalte hun at hun var glad for å slippe å være en del av det TV 2 gjennomgår nå.

Les også: Takk for nå, Signe Tynning

Nettavisen har tatt opp problematikken om at folk går på jobb på TV 2 selv om de burde holdt sengen av ren frykt med ledelsen i kanalen. Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i kanalen Sarah Willand nekter å la seg intervjue over telefonen, men kaller dette for "useriøse rykter" i en mail til Nettavisen:

– TV 2 følger lov og avtaleverks kriterier for nedbemanning. Utover dette ønsker jeg av hensyn til våre medarbeidere verken å kommentere detaljer i bemanningsprosessen eller useriøse rykter av den art Nettavisen referer til.

Davy Wathne.

Tidligere har Davy Wathne, en av kanalens aller største og mest markante profiler, uttalt at han trodde at nedbemanningsprosessen kom til å bli blodig og fryktelig tøff. Andre ansatte har også rast mot kanalen. Nestleder i Klubb 2, Stein Akre, kalte måten ledelsen har valgt å nedbemanne på for en skikkelig vulgær måte å gjøre det på.

Les også: Pål T. Jørgensen til frontalangrep på TV 2-ledelsen

Flere profiler borte

TV 2-klubben bekrefter nok en gang Nettavisens opplysninger, men sier lite om TV 2-ledelsens uttalelser:

- Vi er kjent med at det er slik som du beskriver blant våre medlemmer. Men jeg ønsker ikke å kommentere hennes uttalelser. Klubbens bevissthet om dette har vært høy, sier Helland.

Nettavisen har tidligere fortalt om ansatte som har grått på grunn av nedbemanningsprosessen kanalen er i, og vanskelige valg de har måttet ta.

Etter beskjeden om nedbemanningen og sparetiltakene, som kom i mai i fjor, har flere kjente TV 2-profiler tatt sluttpakke, deriblant kongereporter Anne Fredrikstad, programleder Nils Gunnar Lie, nyhetsanker Jan Øyvind Helgesen og God Morgen Norge-programleder Signe Tynning.

Les også: Pål T. Jørgensen hudfletter TV 2

Kantinen i Bergen var stappfulle av TV 2-ansatte da sjefredaktør Olav Sandnes informerte om dramatiske endringer i kanalen i mai i fjor.

- Nervøs stemning

For dem som er igjen er det en trykket stemning.

- Det er en nervøs stemning blant ansatte i TV 2, det er ikke til å legge skjul på. Vårt fokus er å håndtere det som kommer neste uke på best mulig måte, sier Helland.

Flere mellomledere sendte ut mailer til sine medarbeidere fredag ettermiddag, hvor de ber om at folk tar vare på hverandre i den kommende tiden. Noen ledere ber også medarbeiderne om å prøve å nyte helgen.

Ledelsen håper fortsatt å unngå oppsigelser.

De medarbeiderne som får beskjed om at de overtallig i løpet av neste uke får samtidig tilbud om en sluttpakke. TV 2-ledelsen svarer ikke på spørsmål om de frykter søksmål fra ansatte som føler seg usaklig oppsagt.

Les også: TV 2-profil går til frontalangrep mot kanalen

- Vil kutte i forsikringer

– Det gjenstår fortsatt en overtallighet på 65 årsverk i TV 2. I underkant av 50 av disse inngår i dagens bemanningsprosess. Vi har fortsatt et mål om å løse den resterende overtalligheten med frivillige løsninger, og vi sikter mot å ha ny organisasjon på plass i løpet av januar, skriver Willand i mailen til Nettavisen.

Pål T. Jørgensen har kommet med kraftig kritikk mot TV 2-ledelsen på kanalens intranet.

Nettavisen er også kjent med at fagforeningen i TV 2 har forhandlet opp sluttpakkene.

- Det stemmer at ledelsen har kommet oss i møte på størrelsen om sluttpakkene. Det har vært en krevende prosess, men sluttpakkene har fått en høyere verdi nå enn det som var utgangspunktet, sier Helland.

Les også: - TV 2 er for lettbeint underholdning

Les også: TV 2-Lønning slår til mot Pål T. Jørgensen



I forbindelse med kostnadsbesparelsene har TV 2-ledelsen foreslått å kutte i forsikringsordninger som ikke er berørt av tariffavtalen. Forslaget er at de som ønsker å fortsette å ha dagens gode ordninger betaler 2000 kroner i egenandel i året, etter det Nettavisen erfarer.

- Jeg ønsker ikke å kommentere slike detaljer når vi er i forhandlinger, sier Helland.

Willand svarer ikke på dette spørsmålet fra Nettavisen.