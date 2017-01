TV 2-profil må gå

ANNONSE

TV 2 er inne i en omfattende nedbemanningsprosess og skal kutte 350 millioner kroner innen 2020.

TV 2-veteran Ronnie Baraldsnes (49) fikk tirsdag vite at han er overflødig i TV 2, skriver DN.

Baraldsnes, som har vært både reporter, vaktsjef og redaksjonsleder siden han ble ansatt i 1992, har fått tilbud om en sluttavtale.

– Akkurat i dag er det uaktuelt å skrive under på noen avtale, sier Baraldsnes, som fyller 50 om en snau måned.

Ronnie Baraldsnes fikk en tøff beskjed tirsdag.

TV 2 skal kvitte seg med 177 medarbeidere, men Baraldsnes vurderer å ta TV 2 for retten:

– De første tilbakemeldingene jeg har fått, er at hvis jeg kjører denne saken, så vinner jeg. Jeg har tro på at jeg skal få belyst at dette er en feil avgjørelse, sier Baraldsnes.

Journalistenes fagforening - NJ - har syv advokater i beredskap for å ivareta TV 2-ansatte som blir overtallige.

Les også: Frykter å bli nedbemannet - har gått på jobb syke

Avgjøres denne uken

Flere har tatt sluttpakke, men ennå gjenstår kutt av 65 årsverk. 50 av disse skal gjøre i inneværende prosess, mens de resterende 15 kuttes i neste runde.

Denne uken avgjøres skjebnen til mange ansatte i kanalen.

I mailer mellomledere sendte ut fredag ettermiddag, har medarbeiderne fått beskjed om at de kalles inn til samtaler for få vite om de får sparken eller beholder jobben.

Det opplyses også om at ansatte som ikke får være med videre blir kalt inn til samtaler med HR-avdelingen allerede samme dag, eller dagen etter.