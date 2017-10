TV 2s kartblemme vekker oppsikt i Portugal og Spania

Spanjoler og portugisere ler av TV 2s versjon av kartet over Spania, som inkluderer Portugal.

TV 2s kartbruk i en nyhetssending 22. oktober, hvor Portugal presenteres som en del av Spania, får nå oppmerksomhet på Twitter og i spanske og portugisiske medier.

«Kart over Spania, ifølge norsk TV» skriver La Vanguardia, som er blant de største avisene i Spania. De stusser over at nyhetskanalen har innlemmet Portugal i sitt Spania-kart.

«Selv om dette ikke er første gang en TV-kanal fra et annet land har bommet på grensene mellom Catalonia og Spania, så er kanskje dette første gangen de har helt glemt eksistensen til et annet land i EU, slik de har med Portugal. Til syvende og sist, og for TV 2 i Norge, så vil Eurovision enten bli holdt på et territorium erobret av Spania eller på et punkt vi ennå ikke har identifisert i Atlanterhavet,» skriver avisen.

Portugal vant siste utgave av Eurovision, og i 2018 skal sangkonkurransen avholdes i Lisboa.

Den spanske regjeringen har opphevet Catalonias selvstyre da de mener katalanernes forsøk på å oppnå uavhengighet er i strid med grunnloven. Søndag demonstrerte tusenvis av mennesker i Barcelona til støtte for et samlet Spania. Målet med marsjen var ifølge arrangørene å «ta tilbake den institusjonelle normaliteten» og mane til forsoning.

- Noe uvanlig har skjedd i Norge



Det var Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita, som først la merke til TV 2-tabben.

«Forstår at innbyggerne i Catalonia er bekymret, når Spania plutselig har kolonisert Portugal,» skrev Kirkebirkeland.

Forstår at innbygger i Catalonia er bekymret, når Spania plutselig har kolonisert Portugal. pic.twitter.com/V0e0zE6x8G — Mats Kirkebirkeland (@Kirkebirkeland) October 22, 2017

En ukes tid senere, har altså kartblemmen nådd Spania og Portugal. Den portugisiske TV-kanalen TVI24 har også omtalt saken:

«Noe uvanlig har skjedd i Norge, da en fjernsynskanal i landet viste et kart der Spania dekket hele den iberiske halvøy - hvor Portugal ikke eksisterte,» skriver TVI24.

En Blau, en katalansk nettavis, har også hevet seg på ballen.

Karianne Solbrække blir nyhetsredaktør i TV 2.

«Noen har påpekt fordeler som at Spania vil få flere strender og at Christiano Ronaldo vil spille på det spanske laget,» skriver avisen.

Nyhetsredaktør i TV 2 Nyhetskanalen, Karianne Solbrække, beklager hendelsen.

- Her har det åpenbart gått litt fort i svingene. Jeg har mottatt noe småkjeft de siste dagene. Hvis noen føler seg krenket, er det bare å beklage. Generelt pleier vi å ha god kontroll både på elementær geografi og kartene våre, skriver Solbrække i en SMS til Nettavisen.

- Frigir Catalonia og invaderer Portugal



På Twitter ser det imidlertid ikke ut som om det er så mange som er krenket. De fleste reagerer med humor:

«Hvis Catalonia blir uavhengig, invaderer vi Portugal, ifølge denne norske fjernsynskanalen,» skriver en.

Según esta televisión noruega si Cataluña se independiza, invadimos Portugal. pic.twitter.com/5W8hL5rmIV — Edd!!! (@Thingstopia) October 24, 2017





«Det fine med dette er at vi får Cristiano Ronaldo på det spanske landslaget,» skriver en annen. Det er verdt å nevne at Portugal er regjerende europamestere i fotball.

Lo bueno es q tendríamos a cristiano en la selección😂😂 — Juanan AKA el 15 (@Juan_Alfonso_11) October 25, 2017





«Takk for at dere plasserer Catalonia på kartet, TV 2. Men hvor er Portugal?»





«Hva ser rart ut på bildet? La oss si at hvis Catalonia blir uavhengig, vant vi Portugal. Hvor dårlig er enkelte land i geografi?»

Una televisión Noruega causa polémica por esta imagen. ¿Que ven raro en la imagen? Vamos que si #Cataluña se independiza, ganamos a #Portugal jajaja. Que mal llevan algunos países la geografía pic.twitter.com/AYuE7kHGjQ — Ruben TV (@rubenchu2) October 29, 2017





«Norsk TV 2 frigir Catalonia og invaderer Portugal.»

Norueguesa TV2 liberta a Catalunha e invade Portugal #IndependenciaCatalunya pic.twitter.com/2ZQocfzaFX — Alexandre Martins (@alexmartins) October 27, 2017

