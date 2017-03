TV-stjerne ut mot Trump i brutal TV-parodi

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): The New York Times kjøpte reklametid under Oscar-utdelingen natt til mandag. Den brukte den tradisjonsrike avisen til å fortelle seerne at «Sannheten er vanskelig».

Reklamen til The New York Times var et direkte svar til president Donald Trump, som har kritisert avisen og flere andre medier med påstander om at de ikke forteller sannheten.

Avisens reklame startet alle setninger med «Sannheten er …» og meldte blant annet at «Sannheten er at vi trenger en full gransking av koblingene til Russland».

Nå har Stephen Colbert og hans «Late Show» postet en parodi av denne reklamen. Den er langt mer aggressiv overfor Donald Trump, skriver The Huffington Post.

«Trump er en klimafornekter», «Trump er en løgner» og «Trump er en mobber» er blant meldingene fra Stephen Colbert, som annonserer at Trump taler til Kongressen tirsdag kveld – natt til onsdag, norsk tid – og at «The Late Show» sender direkte etterpå.

Se videoen til Stephen Colbert her:

Her er originalreklamen til The New York Times: