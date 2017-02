Twitter-aksjen i fritt fall på børsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Et par timer etter at børsen i New York åpnet torsdag, var aksjekursen til Twitter ned ti prosent eller snaut to dollar. Det er alvorlig for selskapet som står bak et av verdens viktigste sosiale medier, men som ennå ikke har klart å tjene penger.

Det er bare tre år siden Twitter-aksjen ble omsatt for 64,50 dollar. Nå er kursen nede i 16,85 dollar. Så sent som i oktober var den på 24,87 dollar.

Årsaken til torsdagens fall er at selskapet denne uka meldte om et underskudd på nærmere 1,4 milliarder kroner i fjerde kvartal – noe som nesten er en dobling av underskuddet i samme kvartal ett år tidligere.

Inntektene økte bare med én prosent.

Håpet om framtidig profitt er i ferd med å svinne hen, til tross for at Twitter ved utgangen av fjoråret hadde 319 millioner aktive månedlige brukere. Selskapets forsøk på å nå ut til andre brukergrupper enn journalister, politikere og kjendiser har imidlertid ikke vært vellykket.

Selv ikke den polariserende valgkampen i USA klarte å bidra på denne fronten. I USA var det 67 millioner aktive månedlige brukere både i tredje og fjerde kvartal, ifølge Market Watch.

Også brusgiganten Coca-Cola har en tung dag på børsen i New York. Selskapet la nylig fram sine tall for fjerde kvartal, og disse var bedre enn ventet, men likevel representerer 9,41 milliarder dollar i omsetning det svakeste kvartalet for Coca-Cola siden tredje kvartal i 2009.

Aksjekursen har så langt torsdag falt 2,36 prosent og er nå på 41,03 dollar per stykk. Dette er selskapets laveste nivå på åtte år, ifølge Market Watch.