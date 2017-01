Tyrkisk NATO-kone med bønn til Ingrid Schulerud om hjelp

ANNONSE

Det melder dansk TV2 , som har fått en kopi av brevet.

Ingrid Schulerud er gift med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og er Norges ambassadør til Belgia og nestleder ved den norske EU-delegasjonen.

«Vær så snill å hjelpe meg med å gjøre noe for min mann, i det minste for å få opplysninger om ham, kanskje for å høre hans stemme», skriver kvinnen i brevet ifølge TV2.

Ambassaden har torsdag formiddag ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Tyrkia har rensket ut i sin NATO-stab etter kuppforsøket i sommer. Enkelte er nå fengslet i Tyrkia, mens andre har søkt asyl i Belgia og andre land.