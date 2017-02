Tyskland advarer USA mot angrep på EU

ANNONSE

– Våre amerikanske venner vet at deres tone overfor Europa og NATO har en direkte effekt på fellesskapet på vårt kontinent, sa von der Leyen fredag da hun holdt åpningstalen på den store sikkerhetskonferansen i München.

Et stabilt og forent EU er like mye i USAs interesse som et stabilt og forent NATO, sa hun.

USAs forsvarsminister James Mattis var blant dem som satt i salen da hun holdt talen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var også på plass.

President Donald Trump.

Den tyske forsvarsministeren brukte mye tid på å snakke om europeiske forsvarsbudsjetter, som USA krever at må økes.

– Byrdedeling er mer enn hva som kan uttrykkes i euro og dollar. Byrdedeling vil si å stille opp for hverandre, uten unntak. Det betyr at man unngår sololøp, uansett om det betyr at man gjør for mye eller for lite, sa hun.

Fakta: Donald Trumps første måned ved makten

20. januar ble Donald Trump tatt i ed som USAs president.

Forretningsmannen er den første som er blitt amerikansk president uten å ha hatt noe offentlig verv eller embete tidligere.

Trump har utstedt en rekke presidentordrer for å oppfylle sine valgkampløfter.

Den mest omstridte kom 27. januar og gjaldt endringer i USAs utlendingspolitikk, blant annet innreiseforbud for reisende fra sju hovedsakelig muslimske land.

4. februar satte en føderale dommer forbudet til side som grunnlovsstridig. Kjennelsen ble opprettholdt av en ankedomstol 9. februar. Trump valgte å ikke anke videre, men varslet en ny presidentordre om samme tema.

13. februar trakk Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn seg, da det var blitt kjent at han hadde hatt samtaler med Russlands USA-ambassadør før han tiltrådte. Samtalene gjaldt sanksjonene avtroppende president Obama innførte mot Russland, etter at etterretningen konkluderte med at landet sto bak dataangrep for å hjelpe Trump i valgkampen.

Flere av Trumps ministerkandidater har vært omstridt. Andrew Puzder trakk sitt kandidatur som arbeidsminister 15. februar, etter å ha fått sterk motbør også blant republikanere i Senatet.

Trumps seniorrådgiver Steve Brannon er også svært omstridt, og anklages blant annet for å være rasist.

Trump-administrasjonen har et anstrengt forhold til store deler av pressen og kulturlivet.

I en tidvis kaotisk pressekonferanse torsdag 16. februar raljerte Trump over mediene og skrøt av alt han har fått til i sin første måned ved makten

