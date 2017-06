Ubers toppsjef tar permisjon etter kritikk

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): 19. februar i år skrev en tidligere Uber-ansatt en bloggpost hvor hun på detaljert vis kom med beskyldninger om trakassering og diskriminering i selskapet mens hun arbeidet der.

Uber svarte med å hente inn et eksternt firma for å granske påstandene og se nærmere på arbeidsmiljøet i det hurtigvoksende transportselskapet som Travis Kalanick har bygd opp.

Rapporten fra tidligere justisminister Eric Holder og hans selskap Covington konkluderte blant annet med at styret burde se over hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar Kalanick selv har.

Tirsdag melder The New York Times at Kalanick har informert de ansatte i Uber om at han går ut i permisjon på ubestemt tid. Han ønsker ifølge avisen å «jobbe med seg selv» og «tenke over hvordan han kan bygge et lederteam i verdensklasse».

- Det endelige ansvaret for hvor vi har havnet og hvordan vi har havnet her, hviler på mine skuldre. Det er selvsagt mye å være stolt over, men det er også mye som kan forbedres, skriver Kalanick i en e-post til de ansatte.

I bloggposten som den tidligere ansatte skrev, beskyldte Susan Fowler sin nærmeste overordnete for sextrakassering, og hun skrev også at hennes klage til personalavdelingen ble ignorert.

- Ledelsen sa til meg at han var en dyktig ansatt og at de ikke var komfortable med å straffe ham for det som trolig var en uskyldig feil fra hans side, fortalte Fowler.

Uber opererer i dag i over 70 land, men mange steder anses selskapet for å drive med ulovlig pirattaxi-virksomhet.