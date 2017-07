UD vil ha penger tilbake fra Nei til atomvåpen

ANNONSE

UD krever i et brev til Nei til atomvåpen at organisasjonen betaler tilbake 320.000 kroner som de mottok i 2015 for å drive informasjons- og opplysningsarbeid om atomvåpen og nedrustning, skriver VG.

Årsaken er at organisasjonen ikke overholdt frister for rapporter og dokumentasjon, ifølge avisa.

– Dette ser vi alvorlig på. Vi er avhengig av at tilskuddsmottakere overholder sine forpliktelser når de mottar penger fra Utenriksdepartementet. Vi er forpliktet til å se til at de midlene som organisasjoner mottar, forvaltes på en ordentlig og skikkelig måte, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

– Det er veldig beklagelig at vi ikke har holdt de fristene. Vi har tatt en runde på det internt og vil sikre at noe slikt ikke skjer igjen, sier styreleder Stine Rødmyr i Nei til Atomvåpen.

Rødmyr sier organisasjonen kommer til å klage på vedtaket fordi de mener at reaksjonen er for streng.