Ulovlig med dyre spesialnummer til kundeservice

ANNONSE

Forbrukerombudet er fornøyd med avgjørelsen, som kom torsdag.

– Allerede høsten 2015 konkluderte Forbrukerombudet med at næringsdrivende ikke kan henvise kundene til dyre spesialnummer når de skal kontakte kundeservice hos selskapet de er kunde hos. Da det kort tid senere ble klart at denne problemstillingen skulle opp for EU-domstolen, valgte vi imidlertid å vente på domstolens avklaring før vi gikk videre med saken, skriver ombudet.

– Dette er en viktig avgjørelse for forbrukerne som slipper store ekstraregninger når de tar kontakt med kundeservice, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

- Vi forventer at bransjen retter seg etter kravet og tilbyr kundene et kundeservicenummer som det ikke koster mer å ringe til enn vanlige telefonnumre, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Hun vil følge med på om de næringsdrivende følger kravene.

– Vi forventer at bransjen retter seg etter kravet og tilbyr kundene et kundeservicenummer som det ikke koster mer å ringe til enn vanlige telefonnumre, Elisabeth Lier Haugseth.