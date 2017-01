ANNONSE

– Inngåelsen av intensjonsavtalen representerer et betydelig skritt for å realisere verdens største plugin hybrid skip, og det er svært gledelig at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Planen er at fergen settes inn på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2019.

Fergen blir en plugin hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg eller lades om bord fra skipets generatorer.

Fergen vil bli 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2.000 passasjerer og cirka 500 biler.

Skipet vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord, og vil derfor ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området.

Skipet, som har arbeidsnavnet Color Hybrid vil få nesten dobbel kapasitet som M/S Bohus, som skal fases ut når den nye fergen skal settes i drift.

– Dette er en viktig milepæl for oss, og vi er svært stolte over å ha blitt valgt til partner på dette utrolig spennende prosjektet, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group. (©NTB)

