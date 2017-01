Regjeringen kan komme til å foreslå endringer i Naturmangfoldsloven slik at det kan åpnes for å felle flere ulv enn i dag. Her klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). (NTB scanpix)

Ulvestriden: Helgesen kan åpne for lovendring

Regjeringen kan komme til å foreslå endringer i Naturmangfoldsloven slik at det kan åpnes for å felle flere ulv enn i dag.