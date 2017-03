ANNONSE

45 prosent svarer nei på spørsmål om de vil få en levelig pensjon, viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag for KLP, skriver Klassekampen. Blant dem over 50 år frykter kun 22 prosent at de ikke vil få en høy nok pensjon.

- At unge er bekymret for sin egen pensjon er ikke rart. Alderspensjonen i folketrygden skal reduseres, og særlig vi unge må ta støyten, sier tillitsvalgt Åsne Skjelbred Refsdal LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Klassekampen.

Også blant offentlig ansatte, som har hatt gode pensjonsordninger, er det langt flere unge som er bekymret for pensjonisttilværelsen.

