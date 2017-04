USA ilegger Odebrect milliardbot

ANNONSE

Boten kommer etter at amerikanske og brasilianske myndigheter i forrige uke godkjente Odebrechts forespørsel om å redusere summen. Påtalemyndigheten ønsket en nær dobbelt så høy bot, men myndighetene kom fram til at konglomeratet ikke har råd til å betale en større sum.

Selskapet har tilstått at det hadde et bestikkelsessystem på flere millioner dollar for å få over 100 offentlige byggekontrakter i tolv land.

Boten på 2,6 milliarder dollar skal deles på tre land. Nær 2,4 milliarder dollar går til Brasil, 116 millioner til Sveits og 93 millioner til USA. Odebrecht må betale USA før 30. juni og minst samme sum til Brasil før utgangen av 2021.