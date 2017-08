USA kjøper Boeing 747-8 for å erstatte 26 år gamle Air Force One - med litt russisk hjelp

Flyene som egentlig var ment for russisk luftfart står nå parkert i Mojave ørkenen. Det trengs dog en større oppgraderingen før de kan fly president Donald Trump verden over.

Før president Donald Trump ble innsatt i sitt embete i januar, gikk han hardt ut og klagde på det han mente var en overprising av innkjøp til nye Air Force One 747, skriver Ars Technica.

Han mente at kostnadene var ute av kontroll, noe som han selv skrev på Twitter:

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2016

Heldigvis har har USA nå klart å finne en løsning for å kutte ned på den 386,8 millioner dollar (2,9 milliarder kroner) investeringen, med litt hjelp fra Russland.

Det viser seg nemlig at Boeing har to fiks ferdig fly av modellen 747-8 som ble bestillt av det russiske flyselskapet Transaero tilbake i 2013. De var tidligere Russlands nest største flyselskap, men gikk konkurs kort tid etter at de hadde lagt inn den store orderen.

Boeing ble da stående igjen med to fly, men ingen kjøper. For fem måneder siden ble de fløyet til et lageranlegg i Mojave ørkenen for å bevare flyene mens de venter på en kjøper.

Nå er altså US Air Force interessert, og det forhandles i disse dager mellom de to partene om å komme til enighet.

Pressetalsmann Ann Stefanek gikk ut med følgende uttalelse:

- Vi jobber nå med de siste stegene i forhandlingen, og håper at en kontrakt skal være på plass om kort tid, sier han.

Hva prisen på de nye bruktflyene blir er ennå ikke offentliggjort.