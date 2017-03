USAs justisminister erklærer seg inhabil

ANNONSE

NEW YORK/OSLO (Nettavisen/NTB): President Donald Trump uttalte torsdag kveld norsk tid at han "ikke synes" at justisminister Jeff Sessions trenger å erklære seg inhabil i granskingen av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA.

Sessions har hele torsdag her i USA vært det store samtaleemnet, etter at det kom fram at han hadde kontakt med Russlands ambassadør i USA selv om han under ed i innsettelseshøringen sin uttalte at han ikke hadde hatt det.

Under pressekonferansen gjorde han det klart at han faktisk erklærer seg inhabil.

- Jeg har vurdert det som står på spill, fortalte Sessions.

Han la til at staben hans anbefalte ham å erklære seg inhabil.

- Jeg anser disse anbefalingene som gode, sa Sessions.

Det gjenstår å se om dette er nok til å roe ned kravene om at han må trekke seg fra stillingen som justisminister, slik eksempelvis senator Chuck Schumer krever.

Les også: Trump er kjent for å gi folk sparken. Kan han selv få sparken som USAs president?

Bakgrunn

Enkelte republikanere har også bedt Sessions holde seg unna granskingen.

«Sessions bør klargjøre sine uttalelser og erklære seg inhabil», skrev Jason Chaffetz på Twitter torsdag. Chaffetz leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Senatoren Rob Portman stilte seg bak oppfordringen, skriver Washington Post. Også Kevin McCarty, Republikanernes leder i Representantenes hus, oppfordret tilsynelatende Sessions til å erklære seg inhabil i et TV-intervju torsdag. Senere modererte han seg og antydet at Sessions må vurdere dette selv.

Les også: USAs justisminister skjulte russerkontakt - demokratene krever hans avgang

Møtte ambassadør

Bakgrunnen for saken er opplysningene om at Sessions møtte Russlands ambassadør i Washington to ganger i løpet av 2016. Under en høring i Senatet før han ble innsatt som justisminister, sa Sessions at han ikke «kommuniserte med russerne» under valgkampen.

En talsperson for justisdepartementet har forklart at Sessions under høringen kommenterte hva han hadde gjort i forbindelse med valgkampen – ikke hvilke møter han hadde hatt i egenskap av å være senator.

Forklaringen har ikke overbevist Demokratene. Partiets ledere i Representantenes hus og Senatet, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, mener begge at Sessions må gå av. Pelosi anklager justisministeren for å ha løyet under ed. (©NTB/Nettavisen)

Les også: Trump erklærer full tillit til Sessions