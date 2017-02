USAs nominerte arbeidsminister brukte papirløs hushjelp

ANNONSE

Saken kan føre til at Puzder får problemer med å bli godkjent av Senatet. Ifølge Puzder jobbet kvinnen for familien i noen år uten at han var klar over at hun manglet papirer.

- Da jeg fikk vite statusen hennes, avsluttet vi umiddelbart ansettelsesforholdet og ga henne tilbud om hjelp til å få lovlig opphold, sier Puzder.

Han sier også at familiens har betalt inn skatter og avgifter til blant annet delstaten California i etterkant.

Puzder har vært toppsjef i en hurtigmatkjede. Han er blant Trumps ministerkandidater som ennå ikke er godkjent av Senatet.

Opposisjonen har allerede kritisert ham for å være imot en økning i minimumslønna, noe som får ham til å fremstå som en person som neppe vil være en god forkjemper for mange av de hvite arbeiderne som har stemt på Trump.

Puzder har også satt vekk teknologiavdelingen i hurtigmatkjeden til Filippinene.

