Veksten i nordmenns opptak av forbrukslån skremmer Finanstilsynet. I 2014 var veksten syv prosent - i første kvartal 2017 hele 17 prosent. Forbrukslån utgjør kun tre prosent av husholdningenes gjeld, men sto for nær åtte prosent av den samlede veksten i husholdningenes gjeld siste tolv måneder frem til og med 1. kvartal i år.

Nå har tilsynet kommet med nye retningslinjer som strammer kraftig inn.

Snart vil du kun ha mulighet til å få ett kredittkort med en ramme på maksimalt 25.000 kroner uten å gjennomgå en omfattende sjekk av økonomi og betalingsevne, skriver dn.no.

I praksis krever de nye retningslinjene at nye kredittkort- og forbrukslånskunder skal sjekkes like nøye som nye boliglånskunder. Det finnes kun et lite unntak for refinansiering av eksisterende lån og utstedelse av nye kredittkort med en kredittramme på mindre enn 25.000 kroner.

Det kan dermed fort bli slutt på at bankene kan kaste kredittkort og forbrukslån etter deg. Mange vil også oppleve at de kun får lov til å ha ett kredittkort.

