Utroskapsdømt bedriftseier får kortere straff

Straffen Borgarting lagmannsrett har kommet fram til, er tre måneder kortere enn den Oslo tingrett utmålte i fjor sommer. Den domfelte 55-åringen fikk ikke medhold i anken over inndragningen av 4,7 millioner kroner.

Mannen tilsto å ha tappet selskapet der han var hovedeier, daglig leder og styreleder for 5,2 millioner kroner. Han er også skyldig i å ha svindlet til seg nesten 800.000 kroner i sykepenger, og for momsbedragerier for rundt 700.000 kroner knyttet til de fiktive fakturaene han medvirket til å få utstedt.

Alle forholdene i tiltalen og dommen mot ham knytter seg til selskapet der han var daglig leder og styreleder.

Anken som er behandlet av lagmannsretten, gjaldt bare straffeutmålingen og inndragningsbeløpet. Dommen er ikke rettskraftig, understreker Økokrim.

Oslo tingrett fant det bevist, i samsvar med tiltalen, at 55-åringen samarbeidet med en leverandør om å få utstedt en rekke falske fakturaer på til sammen 5,18 millioner kroner. Fakturaene ble betalt og bokført av selskapet han eide og jobbet i.

Avsenderen av de fiktive fakturaene er tidligere dømt til fengsel i ett år og to måneder for sin medvirkning.

Politiadvokat Jens H. Bachke ba om at straffen ble skjerpet til fire års fengsel for 55-åringen, men fikk ikke rettens medhold.

