Utsetter omstridt røntgensystem ytterligere fem år

Nettavisens lesere kåret for rundt en måned siden Helse Sør-Øst til sløseriprisen, prisen for det verste eksempelet på offentlig sløsing i året som gikk.

Suveren sløseriseier til Helse Sør-Øst

Nå har problemene tiltatt ytterligere.

Røntgenbildesystemet er kjøpt inn av Helse Sør-Øst og skulle vært installert på alle de 35 sykehusene i regionen i fjor. Men foreløpig er bare seks sykehus i gang med det nye systemet, og nå er 2022 satt som endelig dato for innføring i hele sykehusregionen. Det innebærer at røntgensystemet utsettes ytterligere fem år, ifølge TV 2.

Røntgen-system har kostet en halv milliard kroner, men er blitt kraftig forsinket og mange leger ved Helse Sør-Øst mener hele systemet bør skrotes.

Her er vinneren av «Sløseriprisen» 2016

– Vi kan ikke vente så lenge som til 2022. Det er alt for lenge for oss og ikke akseptabelt, sier Hans-Jørgen Smith som er klinikkleder for radiologi på Oslo universitetssykehus til TV 2.

Behov for nytt system

På Oslo universitetssykehus er det stort behov for et nytt moderne røntgenbildesystem raskt, fordi de fire sykehusene har i dag ikke et felles system. Men de mener det er direkte uforsvarlig å vente til at det innkjøpte systemet er feilfritt og klart til bruk.

– Vår hverdag er en fare for pasientsikkerheten så vi kan ikke vente i mange år på en regional løsning, sier Smith ved OUS.

Helse Sør-Øst skriver til TV 2 at de jobber med å rette feilene ved innføringen ved sykehuset Innlandet og håper å få på plass en godkjent løsning så raskt som mulig.

Forsvarer systemet

Helse Sør-Øst fikk Sløseriprisen 2016 for røntgensystemet. Den var en suverent vinner av priser, som kåres av Nettavisens lesere i regi av Nettavisen og Skattebetalerforeningen.

På utdelingen av prisen forsvarte styreleder i Helse Sør-Øst, Ann Kristin Olsen, systemet.

- Det har vært komplikasjoner som har ført til at innføringen av det nye systemet tok lengre tid enn forutsatt. Men vi har hele tiden hatt fokus på å ta fatt i feilene og rette dem opp, sier Olsen til Nettavisen.

- Vi er sikker på at vi, sammen med leverandørene, skal få til en god løsning. Vi har selvfølgelig forståelse for den frustrasjonen som fagmiljøene på Innlandet sykehus har hatt i forbindelse med feil og at det har tatt lang tid.