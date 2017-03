ANNONSE

Boligannonsen fra Muségata 103 på Våland i Stavanger starter slik:

«Her, i dette hus, kan du høre byens fjerne lyder, mens du høster epler fra treet i din vesle hage. Hun åpner de hvite kjøkkenskapene. De rekker like til taket, høyde og bredde og dybde er tatt i bruk. Og når de åpnes, skapdørene, kommer en herlighet til syne. En herlighet for de frodige og fordomsfrie sinn: Trehyller. Stedsbygde. »

Poetisk intervju



- Dette er tredje gang vi forsøker oss på en litt annerledes annonse, og denne gangen har det tatt helt av! sier megler fra Proaktiv Stavanger, Ordin Fikstvedt.

Tone R. Skartveit har skrevet teksten til boligannonsen, og det er også hun som står bak de andre annonsene fra Proaktiv Stavanger.

- Tone dro denne gangen til eieren og skrev teksten som et slags poetisk intervju. Responsen har vært nesten utelukkende positiv, forteller Fikstvedt.

«Kjøkkenet er alltid i bruk. Det er her vi holder til, i husets midte, sier Linda, og lener seg mot det store spisebordet. Vinterstormen river i husveggene. Dagen er så vidt i gang. Huset er historie. Her, i Stavangers kjerne, har det stått siden 1936.»

Interessen eksploderte



Flere har lagt merke til den den noe uvanlige teksten, og en av dem som lot seg fascinere var Kjetil Rolness. Han delte selv annonsen med sine 25.00 følgere på Facebook.

«Proaktiv meglerprosa brakt til et nytt nivå», skrev Rolness.

- Etter dette eksploderte interessen, understreker Fikstvedt.

Proaktiv har ikke tenkt til å gi seg med å tenke utenfor boksen, og Fikstvedt med over 20-års erfaring påpeker at det har vært en enorm utvikling i bransjen fra et A4-ark til 100 siders boligmagasiner.

- Utgangspunktet vårt var å beskrive eiendommene på en måte som folk ville lese. Forfatteren har spilt på følelser og åpenbart truffet en nerve, sier han.

Visningen på boligen ble holdt mandag ettermiddag, og meglerhuset har tro på at den vil bli solgt innen kort tid.